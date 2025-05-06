Android oyunları artık Mac'lerde: BlueStacks Air yayınlandı

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Mobil oyunları Mac bilgisayarlarda oynamayı mümkün kılan BlueStacks Air platformu, beta sürecini tamamlayarak resmi olarak tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

Bu yeni ve ücretsiz platform, çeşitli türlerde yüzlerce popüler mobil oyunu doğrudan Mac'e taşıyarak, macOS ekosisteminde (Apple Arcade dışında) eksikliği hissedilen oyun çeşitliliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Platform, Apple Silicon (M serisi çipler) için olarak geliştirildi ve modern Vulkan grafik API'sini destekliyor.

Bu sayede oyunlarda yüksek performans ve Mac'in Retina ekranında çarpıcı görseller sunulması amaçlanıyor.

BlueStacks Air ayrıca, platformu kullanan oyunculara özel oyun içi teklifler ve indirimler de sağlıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

MacOS işletim sisteminde, özellikle Apple Arcade dışında, mobil dünyadaki birçok popüler oyunun bulunmadığı bir gerçek.

BlueStacks Air, bu boşluğu doldurmak için mobil oyun paketlerini Android platformundan alıp, Apple Silicon mimarisi için optimize ederek ve bir nevi "çevirerek" çalışıyor.

Vulkan desteği sayesinde akıcı bir oyun deneyimi ve keskin grafikler elde ediliyor. Kullanıcıların ayrıca kontrolcü ayarlarıyla veya yapılandırmayla uğraşmasına gerek kalmıyor.

Çünkü BlueStacks Air, en popüler oyunlar için klavye/fare, trackpad veya harici oyun kumandası kontrollerini otomatik olarak önceden eşleştirilmiş şekilde sunuyor. Bu da Mac'te mobil oyunları keşfetmenin kolay ve yeni bir yolunu sunuyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan BlueStacks Air, resmi web sitesinden kolayca indirilebiliyor.