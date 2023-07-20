Android saatlere WhatsApp geldi! Telefondan bağımsız kullanılabilecek WhatsApp'ın akıllı saatler için optimize edilen sürümü kullanıma sunuldu. Wear OS 3 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm Android saatlere WhatsApp uygulaması yüklenebilecek.

ensonhaber.com

Android işletim sistemine sahip akıllı saatlere WhatsApp uygulamasının geleceği, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Google I/O 2023 etkinliklerinde duyurulmuştu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, bir Wear OS 3 akıllı saatiniz olması koşuluyla, WhatsApp'ın bugünden itibaren resmi olarak saatlere geldiğini açıkladı.

WhatsApp akıllı saat uygulaması neler sunuyor

Uygulamaya baktığımızda, oldukça basit bir tasarımla karşımıza çıktığını görüyoruz. WhatsApp, kullanıcıların saatten yeni konuşmalar başlatmasına, mesajlara yanıt vermesine ve çağrıları yanıtlamasına olanak tanıyor.

Ayrıca kullanıcılar, gelen mesajlara sesli mesajlar, emoji, normal metin ve hızlı yanıtlarla cevap verebilecek.

Telefona ihtiyaç duymuyor

LTE özellikli bir Wear OS 3 saatiniz varsa, yakınınızda telefonunuza ihtiyaç duymadan da WhatsApp uygulamasını kullanabileceksiniz.

Topluluklar gibi özellikler ile görüntülü görüşme gibi kameraya ihtiyaç duyacak büyük ölçekli özellikler, WhatsApp'ın akıllı saat sürümünde mevcut olmayacak.