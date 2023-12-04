Android telefonlar depremi nasıl önceden haber verebiliyor Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve depremi önceden haber verebiliyor. İşte bu teknolojinin çalışma şekli...

ensonhaber.com

Google'ın Android akıllı telefonlardaki ivmeölçer sensörlerini deprem tespit etmek için kullandığı sistem, geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlatılmış ve ardından birçok farklı ülkede kullanıma sunulmuştu.

Bu özellik ile birlikte Android cihazlar, önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor.

Ardından Google, telefonlardan gelen verileri analiz ederek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiyor.

Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendiriliyor.

Saniyeler önce kullanıcılara bildirim gidiyor

Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedefleyen Google, deprem olmadan birkaç saniye önce kullanıcılara bildirim gönderiyor.

Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor.

Teknoloji nasıl çalışıyor

Android, deprem uyarı sistemi için bir dizi özellik ve teknolojiyi kullanıyor. Bu sistem, depremleri tespit eden bir dizi sensör ve veritabanı kullanarak, kullanıcılara hızlı bir şekilde uyarılar göndermeyi amaçlıyor.

1. Sensörler depremi algılıyor

Android cihazlar, dahili sensörler aracılığıyla çeşitli fiziksel olayları algılar. Bu sensörler, ivme ölçerleri ve jiroskopları içerir. Deprem anında oluşan titreşimleri algılamak için bu sensörler kullanılır.

2. Toplanan veriler veritabanına gönderiliyor

Android, deprem verilerini içeren bir veritabanına erişim sağlar. Bu veritabanı genellikle deprem öncesi ve sırasında oluşan titreşimleri kaydeden bir kaynak tarafından güncellenir.

3. Algoritmalar devreye giriyor

Algılama algoritmaları, sensör verilerini analiz eder ve belirli bir deprem sinyali tespit edildiğinde bir uyarı oluşturur.

Algoritmalar, titreşimlerin yoğunluğu, süresi ve diğer özelliklere dayanarak depremin büyüklüğünü ve risk seviyesini belirler.

4.Hızlı Uyarı Sistemi (Earthquake Early Warning - EEWS) devreye giriyor

Android, bir deprem algılandığında kullanıcıları hızlı bir şekilde uyarabilmek için bir hızlı uyarı sistemini kullanabilir.

Bu sistem, deprem dalgalarının hala kullanıcının konumuna ulaşmadan önce uyarı gönderir.

EEWS, deprem merkezinden uzak mesafelerde bulunan kullanıcılara birkaç saniye ila birkaç dakika önceden uyarı gönderebilir, bu da insanların korunma önlemleri almalarına yardımcı olabilir.

Android, kullanıcının konumunu izleyerek, depremin etkilediği alanlarda bulunan kullanıcılara özelleştirilmiş uyarılar gönderebilir. Uyarılar genellikle bildirimler veya alarm sesleri aracılığıyla kullanıcıya iletilir.

Android Deprem Uyarı Sistemi, 4.5 ve üzeri şiddetteki depremleri algılayabiliyor. Sistem, şu anda Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Şili ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanılıyor.