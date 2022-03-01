Android telefonlarda banka bilgilerini çalan yazılım: Xenomorph

Google Play Store'da Android kullanıcılarını tehdit eden Xenomorph isimli kötü amaçlı yazılım tespit edildi.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

BANKA HESAPLARI TEHLİKEDE

Android kullanıcılarını tehdit eden "Xenomorph" isimli yeni bir kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. Dolandırıcılık ve siber suç önleme şirketi ThreatFabric araştırmacıları tarafından "Cleaner" gibi performans arttırıcı uygulamalarda tespit edilen Xenomorph, kullanıcıların banka hesaplarının ele geçiriyor.

Hassas finansal bilgileri çalmayı amaçlayan yeni yazılım, cihaza yüklendikten sonra kullanıcıdan Erişilebilirlik Hizmeti İzinleri istiyor.

Kullacı, tüm bu izinleri verdiğinde banka hesaplarından yetkisiz işlemler gerçekleştiriliyor ve kısa mesaj bildirimleri devre dışı bırakılıyor.

İspanya, Portekiz, İtalya ve Belçika gibi birçok Avrupa'lı finans kuruluşunu tehdit eden Xenomorph isimli yazılımın, gelecekte tam potansiyeline ulaşarak tehlikeli bir hale dönüşebileceği bildiriliyor.

Bu nedenle kullanıcıların, Google Play Store’da yer alan performans ve hız artırma programlarına karşı dikkatli olması gerekiyor.