Android telefonlarda FaceTime nasıl kullanılır

Bir Android kullanıcısı olsanız bile, Apple'ın FaceTime aramalarına yanıt verebilir ve görüşme yapabilirsiniz. Android'de FaceTime aramalarına nasıl katılabileceğinizi anlattık.

Bir Android kullanıcısı olsanız bile, bir noktada Apple cihazlarına sahip olan arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle FaceTime bağlantısına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Basitçe söylemek gerekirse, FaceTime Apple'ın kendi görüntülü sohbet yazılımıdır ve iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda önceden yüklenmiş olarak gelir.

Böylece kullanıcılar, diğer Apple kullanıcılarını hızlı ve kolay bir şekilde görüntülü arayabilirler. Ancak FaceTime, yıllardır yalnızca Apple cihazlarında kullanılabiliyordu.

İOS 15'LE ANDROID'E GELDİ

Apple, iOS 15, iPadOS 15 ve macOS 12 Monterey'i piyasaya sürdüğünde FaceTime kısıtlamalarını biraz gevşeterek herkesin kullanımına açtı.

Bu sayede Apple, Android kullanıcıların bile bir Apple kullanıcısı tarafından oluşturulan FaceTime oturumuna katılmasına izin verdi.





ANDROID'DE FACETIME ARAMALARINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ

İhtiyacınız olan şeyler:

Android telefon

Chrome'un en son sürümü

FaceTime bağlantı davetiyesi

Android'de FaceTime yapmak mümkün, ancak yalnızca bir Apple ürünü kullanan biri tarafından oluşturulan mevcut bir aramaya davet edildiyseniz bu geçerli. Kısacası, Android telefonlar üzerinden FaceTime oturumu başlatmanın bir yolu yok.



FaceTime uygulaması, Android'in uygulama mağazasında mevcut değil. Bu nedenle görüşmeler, yalnızca tarayıcı üzerinden yapılabiliyor.

Apple'a göre, bir FaceTime görüşmesine Android üzerinden katılabilmek için Google Chrome'un en son sürümüne ihtiyacınız var.

Play Store'da uygulamanın sayfasını açın ve varsa "Güncelle" düğmesine dokunun. Bir güncelleme seçeneği görmüyorsanız, zaten Chrome'un en son sürümüne sahipsiniz demektir.

Artık Android telefonunuzda veya tabletinizde Google Chrome'un en son sürümünü çalıştırdığınıza göre, kişiniz tarafından size gönderilen FaceTime arama bağlantısına dokunmanız gerekecek.

Bağlantıya dokununca, FaceTime aramasının Google Chrome üzerinden açıldığını göreceksiniz.





Diğer katılımcıların görmesini istediğiniz adı girin ve ardından “Devam”a dokunun. FaceTime, Android cihazınızın kamerasına ve mikrofonuna erişmek için bir tarayıcı komut istemi aracılığıyla izin isteyebilir. "İzin Ver"e dokunun, aksi takdirde diğer katılımcılar sizi göremez veya duyamaz.

“Katıl”a dokunun ve bekleyin. FaceTime arama sunucusu, katılmaya hazır olduğunuzu görecek ve FaceTime oturumunu oluşturan kişinin sizi aramaya kabul etmesi gerekecek. Aramanız bittiğinde, telefonu kapatmak için "Ayrıl" düğmesine dokunmanız yeterli.