Android telefonlarda Lost.DIR klasörü nedir

Lost.dir klasörünün ne olduğundan ve dosyaları nasıl kurtarabileceğinizden bahsettik.

Android telefonların dosya yöneticisinde zaman zaman karşımıza çıkan Lost.dir isimli klasör, aslında kötü amaçlı herhangi bir yazılım barındırmayan sistem klasörüdür.

Bu klasör, “artık" sistem dosyalarını çıkarılabilir bir depolama aygıtında (bir SD kart veya USB aygıtı gibi) depolamak için kullanılıyor.

Android cihazının aniden yeniden başlatılması veya bir Android uygulamasının veya işleminin beklenmedik şekilde kapanması nedeniyle oluşan dosyalar, bu klasörde depolanıyor.

Android'in geri dönüşüm kutusu

Lost.dir dosyaları, Android telefonun Geri Dönüşüm Kutusu olarak tanımlanabiliyor. Ancak Windows bilgisayarlarda Geri Dönüşüm Kutusu, kullanıcı tarafından silinen içeriği barındırırken, bir Android cihazda Lost.dir klasörü sistem tarafından otomatik olarak oluşturuluyor.

Lost.DIR klasörü neden oluşur

Lost.dir klasörünün Android sistemlerinde oluşturulmasının ana nedenleri şu şekilde:

Dosya sistemi kullanımdayken bir SD kart veya USB sürücüsü çıkarıldığında .

Bir indirme veya güncelleme aniden sonlandırıldığında.

Android işletim sistemi herhangi bir işlem sırasında takıldığında.

Çalışan bir Android uygulaması aniden çöktüğünde.

Arızalı bir SD kart veya USB cihazı takıldığında.

Bir dosya işlemi çalışırken Android cihazı kapatıldığında.

Lost.DIR klasöründe; bellek verileri, bir uygulamanın önbelleğe alınmış verileri, belgeler, videolar, fotoğraflar, sesler veya diğer türdeki uygulamaların dosyaları bulunabilir.