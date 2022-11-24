Android TV'lerde APK dönemi son buluyor

Android televizyonlarda kullanılan APK formatı, yerini Android App Bundle (AAB) formatına bırakacak.

Son yıllarda akıllı telefonlar ile birlikte TV'lerde de sıkça kullanılan Android işletim sistemi, uygulamalarda format değişikliğine gidiyor.

Android televizyonlarda kullanılan APK formatı, yerini Android App Bundle (AAB) formatına bırakacak.

Yeni format, Android TV ve Google TV işletim sistemleri için Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

AAB formatı neler getirecek

Google tarafından ilk olarak 2018 yılında tanıtılan AAB formatı, uygulama boyutlarınI düşürecek. Bu özellik, sadece cihaz için gerekli olan dosyaların indirilmesini sağlıyor.

Google TV Ürün Yönetimi ekibinden Josh Wentz, Android TV platformunda 10 binden fazla uygulamanın olduğunu, ancak kısıtlı depolama alanı sebebiyle kullanıcıların uygulamaları indiremediklerini söyledi.

Bu nedenle Google, AAB formatına geçişin bu sorunları hafifleteceğini düşünüyor. ABD merkezli şirket, uygulamaların yeniden paketlenmesi için geliştiricilere altı aylık bir zaman dilimi verecek.