Haberler

Teknoloji Haberleri

Android'de yıllardır olan özellik iPhone'lara geliyor

Android'de yıllardır olan özellik iPhone'lara geliyor

Gelen bilgilere göre iPhone 14 Pro modelleri, yıllardır Android'de yer alan Always on Display (her zaman açık ekran) özelliği ile gelecek.