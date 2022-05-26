Android'de yıllardır olan özellik iPhone'lara geliyor

Gelen bilgilere göre iPhone 14 Pro modelleri, yıllardır Android'de yer alan Always on Display (her zaman açık ekran) özelliği ile gelecek.

Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında en çok merak edilen konuların başında yeni özellikler geliyor.

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple'ın 120 Hz ProMotion ekranlarını kullanacak ve gerektiğinde yenileme hızı 1Hz değerine kadar düşüp güç tasarrufu sağlayacak.

Öte yandan, iPhone 14 Pro ailesinde Always on Display özelliğinin bulunabileceği de gelen bilgiler arasında.

Samsung, 6 yıl önce kullandı

Her ne kadar bu özellik iPhone sahipleri için yeni olsa da Samsung, ilk olarak 6 yıl önce Always on Display özelliğini telefonlarına getirmişti.

Always on Display (her zaman açık ekran) nedir

Always On Display özelliği, günümüzde birçok OLED/AMOLED ekranlı cihazlarda kullanılan ekranın sürekli açık olması özelliğine deniyor.

Bu özellik, telefonun ekranı kapalı olsa bile saat ve bazı bilgileri ekranda görmemizi sağlıyor.

Özellik sayesinde, ekranın büyük bir bölümündeki pikseller söndürülür ve ekranın siyah görülmesi sağlanır. Ardından saat gibi görmek istediğiniz özellikler aydınlatılır.

Neden yalnızca OLED/AMOLED ekranlarda kullanılabiliyor

LCD ekranlar, sahip olduğu teknoloji bakımından biraz geride kalıyor. Örneğin LCD ekranlarda always on özelliği açık olsa bile, karanlık piksel ile aydınlık pikselin aydınlatma oranı aynı oluyor.

Yani sizin karanlık olarak gördüğünüz bölümle, aydınlık olarak gördüğünüz bölümünün ışık seviyeleri ekranın her yerinde aynı kalıyor.

Bu nedenle üreticiler, LCD ekranlar için Always On Display özelliğini sunmuyor. Çünkü bu özelliği kullanırsanız, telefonun ekranı sürekli açık olacağından şarjınız çabucak bitecektir.

Ancak, OLED ekranlarda durum biraz daha farklı. Always on özelliğinin aktif olduğu OLED ekranlarda, karanlık olarak kalan piksellere hiç enerji verilmiyor. Yalnızca aydınlık olarak görülen pikseller güç tüketiyor. Bu da ekranın daha az şarj harcamasına neden oluyor.