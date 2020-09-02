Andromeda nedir

Messier 31, M31 ve NGC 224 olarak da bilinen Andromeda, Andromeda takım yıldızında yer alan bir galaksidir.

Andromeda, Messier 31, M31 ve NGC 224 olarak da bilinen ve yaklaşık bir trilyon yıldıza ev sahipliği yapan bir galaksidir. Andromeda takım yıldızında yer alan bu galaksi, Samanyolu galaksisinden yaklaşık 2.2 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Andromeda'nın bir diğer özelliği ise çıplak gözle Dünya'dan görülebilen en uzak gök cismi olmasıdır. Ayrıca Samanyolu'na en yakın büyük galaksi olan Andromeda'nın, yaklaşık 4.5 milyar yıl içinde Samanyolu galaksisi ile birleşmesi bekleniyor.

Andromeda galaksisi, ilk defa M.S. 964 yılında İranlı astronomu Abdurrahman el-Sufi tarafından çıplak gözle gözlendi.

Andromeda Galaksisi ile ilgili ilk modern araştırmalar, 100 yıl kadar önce fotoğraf tekniğinin ve dolayısıyla daha sönük kaynakları inceleme ve kaydetme olanaklarının gelişmesi ile başladı.

Örneğin Isaac Roberts, Andromeda'nın spiral yapısını gösteren ilk fotoğraflarını 50 santimetrelik teleskopu ile çekti. Ancak o dönemde dış galaksilerin varlığı bilinmediğinden, fotoğraflarda sarmal kolların dışında bulunan sönük yıldızların açıkça görülmesine rağmen, bunun bir galaksi olabileceği düşünülemedi.





2020 yılında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanarak, Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda sarmal galaksisini çevreleyen ve iki iç içe geçmiş gaz tekerini ilk defa haritalandırdı.

Bilim insanları, Dünya’dan gözlemlenmesi neredeyse imkansız olan gaz plazmasının, Andromeda'dan 1.3 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu ve Samanyolu'nun yaklaşık yarısına kadar uzandığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında gaz tekerinin iki ana iç içe geçmiş ve farklı gaz kabuğuna sahip katmanlı bir yapıya sahip olduğunu açıkladı. Söz konusu araştırma, bir galaksiyi çevreleyen teker üzerine yapılan en kapsamlı çalışma olarak tarihe geçti.