Ankara Mamak'taki Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, nisanda yeniden açılacak

Restorasyonuna geçen ay başlanan Ankara Mamak'taki Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, nisana ayında yeniden uzay meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ankara Mamak'ta bulunan Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti.

Bütük bir zarara neden olan yangın ile ilgili hazırlanan raporda sabotaj izlerine rastlanmış ve yangının elektrikten kaynaklanmadığı, kimliği belirsiz kişiler tarafından bilerek çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Yangında kullanılamaz hale gelen merkezde; astronotların uzaydaki yaşamları, gezegenlerin oluşum süreçleri, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörler, stem (mühendislik) atölyeleri, robotik kodlama ve eski uygarlıkların bilimsel çalışmaları yer alıyordu.





NİSAN AYINDA YENİDEN AÇILACAK

Uzay bilimiyle ilgili cihazların ve aktivite alanlarının kullanılamaz hale geldiği merkezdeki yenileme çalışmaları gelecek yıl nisan ayında tamamlanacak ve Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi yeniden ziyaretçi ağırlamaya başlayacak.

Yurt içinden ve yurt dışından uzay meraklılarının uğrak mekanı olan merkezde, taşıyıcı sistemin dışındaki yapılar aslına uygun restore edilerek kütüphane, seyir terası, merdiven kulesi içine asansör, yeni yangın merdiveni ve kaçış alanları inşa edilecek.

Dış cephe aydınlatmasının da ekleneceği yeni yapıda ışık gösterisine imkan tanıyan sistem kurulacak.

Eğer her şey yolunda giderse, uzay meraklıları nisan ayında gök bilim merkezini yeniden kullanabilecek.



