ANKR coin nedir, nasıl alınır? ANKR coin hakkında merak edilenler...

ANKR coin, artışa geçmesinin ardından sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki ANKR coin nedir, nasıl alınır? İşte ANKR coin hakkında merak edilenler...

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Kripto para piyasasına artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hız kazanıyor. Son zamanlarda öne çıkan Dogecoin ve Shiba coin gibi alt coinlerin ardından ANKR coin de merak edilenler arasında yerini aldı.

Anlık olarak güzel bir artış kaydeden ancak daha sonra düşüşe geçen ANKR coin, sosyal medyada trend topic oldu. Bu noktada kripto para yatırımcıları, ANKR coin hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

ANKR, bulut platformu aracılığıyla boşta kalan hesaplama kaynaklarından para kazanma imkanı tanıyor. Peki ANKR coin nedir, nasıl alınır? İşte ANKR coin hakkında merak edilenler...

ANKR COIN NEDİR?

ANKR coin, kolay ve uygun fiyatlı blok zinciri düğüm barındırma çözümleri sağlamak için paylaşılan kaynakları kullanan bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

2017 yılının Kasım ayında kurulan bu coin, pazarda bulunduğu süre içerisinde, paylaşılan kaynakların kullanılmasıyla konteyner tabanlı bulut hizmetleri için bir pazar oluşturdu.

Bu da, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere, genel bulut sağlayıcılarına kıyasla çok daha ucuz bir fiyata kolayca blok zinciri düğümleri dağıtma yeteneği sağlar.

Bu nedenle, ANKR'de blok zinciri düğümlerini barındırmak, herhangi bir merkezileştirme sorununu ve tek hata noktasını ortadan kaldırır. Halka açık blok zincirleri topluluklarla bağlantı kurabilir ve ağlarına daha fazla yardım sağlayabilir.

Ankr tescilli bulut altyapısı, genel bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırıldığında bağımsız olarak çalışmakta, istikrar ve esneklik seviyelerini artırmak için tamamen coğrafi olarak dağıtılmış veri merkezleri aracılığıyla desteklenmektedir.

ANKR COIN'İN KURUCULARI

Ankr Network, blok zinciri teknolojilerinden yararlanan dağıtılmış bir bilgi işlem platformu olarak 2017 yılında Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nde kuruldu.

Kurucu ortak Chandler Song, Amazon Web Services'ta mühendis olarak çalıştı ve CEO olarak görev yaparken, diğer kurucu ortak Ryan Fang Morgan Stanley'de yatırım bankacısı olarak çalıştı.

Chandler Song, Ryan Fang'ı 2014'teki birinci yıllarında Bitcoin ve blockchain ile tanıştırdı ve onunla birlikte 22 Bitcoin almaya ikna etti. 2017'de bu bitcoinler, Ankr projesini finanse eden tohum oldu.

ANKR NASIL SATIN ALINIR?

Ankr, birçok farklı kripto borsasında bulunabilen bir kripto varlığıdır. Ankr (ANKR) alımı, satımı ve ticareti için en iyi kripto borsaları şunları içerir:

Upbit

Bithumb

Houbi Global

Digifinex

Bittrex

Uniswap (V2)