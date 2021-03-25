Antarktika, dünyadaki en uzak ve en az bilgi sahibi olunan kıta konumunda ve bu yüzden hakkında birçok komplo teorisi ortaya atılıyor. Gelin kıta hakkındaki 10 komplo teorisini yakından inceleyelim.

Tekno 'on' 22. Bölüm - ''Antarktika hakkında ortaya atılan 10 komplo teorisi''

Antarktika'nın buzla kaplı olması ve oldukça uzak bir konumda yer alması nedeniyle şimdiye kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

Özel donanımlar, binalar ve insanlardan destek olmadan Antarktika'da yaşamak neredeyse imkansızdır. Bu, Antarktika'yı uzaylılardan UFO'lara, gizli hükümet üslerine ve hatta bazı garip piramitlere kadar uzanan komplo teorileri için mükemmel bir aday haline getirdi.

Tekno 'on' yazı dizimizin 22. bölümünde, Antarktika hakkında ortaya atılan 10 komplo teorisine yakından bakıyoruz.

1. ANTARKTİKA'DAKİ PİRAMİTLERİ ESKİ UYGARLIKLAR İNŞA ETTİ

2016'da Antarktika'da üç piramit keşfedildikten sonra internet çılgına döndü. Piramitlerin boyu 1220 metreden fazlaydı ve bu da onları Mısır'daki ünlü Büyük Giza Piramidi'nin yaklaşık 10 katı yükseklikte yapıyordu.

Antarktika'da herhangi bir eski uygarlığın var olduğuna dair bir kayıt olmadığı için bu piramitlerin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Ancak, böyle büyük bir inşaatın tamamlanması için inanılmaz kaynaklar ve insangücü gerekiyordu.

Yine de komplo teorisyenleri, piramitlerin Antarktika'da 100 milyon yıl önce yaşamış olan keşfedilmemiş bazı eski uygarlıklar tarafından inşa edildiğini iddia ediyor.

Antarktika'nın o sırada ekvatorda olduğunu, bu nedenle yaşam koşullarının daha tolere edilebilir olduğunu söyleyen komplo teorisyenleri, ayrıca Google Earth uygulamasının da piramitleri engellediğini düşünüyor.

Bilim insanlarına göre, buradaki piramitler eski bir uygarlık tarafından inşa edilemezdi, çünkü Antarktika aslında 100 milyon yıl önce de Güney Kutbu'ndaydı.

2. NAZİLERİN ANTARKTİKA'DA GİZLİ BİR ÜSSÜ VAR

Nazilerin Antarktika'da gizli bir üsleri olduğuna dair bir komplo teorisi var. Bu fikir, Nazilerin 1938'de muhtemelen birkaç askeri ve bilimsel gemiden oluşan bir seferle Antarktika'yı ziyaret ettikten sonra ortaya atıldı.

Naziler oradayken, sözde birkaç yeraltı mağarası ve nehri keşfetti ve daha sonra en büyük mağarayı Illuminati ile birlikte yaşadıkları gizli bir şehre dönüştürdü.

Bazı komplo teorisyenleri, Hitler'in savaşı kaybettikten sonra bu gizli üsse kaçtığını düşünüyor.

Bu komplo teorisine inananlar ayrıca, Nazilerin bir şekilde gizli üssünde uzaylı teknolojisine el koymayı başardığını iddia ediyor.

Gerçekte, Nazilerin Antarktika'da gizli bir üssü yok. Uzaylı teknolojisiyle silah yaptıklarına veya Antarktika'da herhangi bir silahı test ettiklerine dair hiçbir kanıt yok.

Ayrıca Naziler, 1938 civarında yeni balina avlanma alanları aramak için bölgeye yalnızca bir gemi gönderdiler. II.Dünya Savaşı patlak verdikten sonra da burayı terk ettiler.

3. KAYIP ATLANTİS ŞEHRİ ANTARKTİKA'NIN ALTINDA

Bazı komplo teorisyenleri, efsanevi Atlantis'in Antarktika altında olduğunu iddia ediyor.

İlginç bir şekilde bu fikir, 1950'lerde bir tarihçi olan Profesör Charles Hapgood'un Antarktika'nın keşfedilmemiş bazı eski uygarlıklara ev sahipliği yaptığını öne sürmesinden sonra başladı. Hapgood'un inancı, Antarktika'nın 11 bin 600 yıl önce buzla kaplı olmadığı teorisine dayanıyordu.

1995'te Graham Hancock , Tanrıların Parmak İzleri adlı çalışmasında, Atlantis halkının Aztek, Maya ve Mısır imparatorluklarını kurmak için Antarktika'dan göç ettiğini iddia etti.

4. ANTARKTİKA'DAKİ 7 DİKDÖRTGEN BUZ DAĞINI UZAYLILAR İNŞA ETTİ





Bilim insanları, Antarktika'daki tuhaf, neredeyse tamamen dikdörtgen buzdağlarının varlığını ortaya çıkardılar. Genellikle çok büyük olan bu yapılar, aynı zamanda uzaydan da görülebiliyor.

Dikdörtgen buzdağları, doğal olmaktan çok insan yapımı görünüyor. Sanki daha büyük bir buzdağından özenle oyulmuşlar gibi...

Bilim insanlarına göre bu buz dağları, daha büyük bir buz dağından kopmuş parçalardan oluşuyor. Ancak komplo teorisyenleri buna inanmıyor ve bu yapıların ya insanlar tarafından ya da uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyor..

5. ANTARKTİKA'YA UFO DÜŞTÜ

"Uzaylı avcıları" olarak adlandırılan bazı komplo teorisyenleri, Antarktika'ya düşen bir uzaylı UFO'nun kanıtını keşfettiklerini iddia ediyor. Avcılar, kıtanın yüzeyinde Google Earth ile buldukları şüpheli bir izi analiz ettikten sonra bu sonuca ulaştılar.

Keşfedilen yukarıdaki iz, bir dağın çökmüş zirvesinden başlıyor. Bu, UFO'nun düşerken zirveye çıktığını gösteriyor. Ancak jeologlar, bu görüntünün bir UFO değil, basit bir çığ nedeniyle oluştuğunu söylüyor.

6. ANTARKTİKA'DAKİ KRATERİN GİZLİ BİR GİRİŞİ VAR

Ocak 2019'da, NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nden bilim insanları, Antarktika'nın donmuş toprakları altında derin bir krater keşfettikleri açıkladılar.

Krater, kısa süre önce bildirilmesine rağmen, ilk olarak 2006 yılında Antarktika'nın uydu görüntülerinin analizi sırasında ortaya çıkmıştı.

Bilim insanları, kraterin milyonlarca yıl önce Dünya'ya çarpan ve dinozorların yok olmasına neden olan asteroitlerden birinin oluştuğunu düşünüyor.

Ancak komplo teorisyenleri, söz konusu kraterin daha önce bahsettiğimiz gizli Nazi üssünün bir parçası olduğunu öne sürüyor. Hatta bazı insanlar, kraterin gizli girişini bulabilmek için ABD donanmasının keşfe çıktığını söylüyor.

7. GOOGLE, ANTARKTİKA HAKKINDA BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY BİLİYOR

Mart 2018'de, komplo teorileriyle ünlü bir YouTube kanalı, Google'ın Antarktika hakkında bazı sırları bildiğini iddia etti. İddialara göre Google, bu bilgileri bizden gizlemek için elinden geleni yapıyor. Ancak bir Google çalışanı, çeşitli yollarla bize mesaj veriyor.

YouTube kanalının sunucusu Antarktika'da bir konumun üzerine geldiğinde kırmızı bir çarpının göründüğünü, ancak yalnızca Google Earth'teki hava durumu özelliğini etkinleştirdiğinde bu işaretin ortaya çıktığını söyledi.

Komplo teorisyeni, bu gizli işaretin kimliği belirsiz bir Google çalışanı tarafından oraya bilerek koyulduğunu ve Google çalışanının orada saklı olan bir şeye dikkat çekmek istediğini söylüyor.

8. ANTARKTİKA'DAKİ KRATER GİRİŞLERİ GİZLİ UFO ÜSSÜNE AÇILIYOR

Antarktika kıyılarında iki krater var. Her ikisi de, sanki bir şey içeri girmiş gibi yüzeyin altından donmuş toprakların derinliklerine iniyor.

Komplo teorisyenleri, kraterlerin gizli bir hükümet tesisine, yabancı bir üsse veya daha önce bahsedilen gizli Nazi üssüne girişler olduğunu öne sürüyor.

Bir UFO komplo teorisyeni olan Scott Waring, kraterlerin donmuş toprakta gömülü bir UFO tarafından oluşturulduğunu söyledi ve UFO'yu, Google Earth'te görüntülediğini iddia etti. Ancak Google, görüntüde hata olduğunu ve orijinaliyle değiştirdiğini açıkladı.

9. ANTARKTİKA ASLINDA YOK

Antarktika'nın tamamının ve Güney Kutbu'nun var olmadığına dair tuhaf bir komplo teorisi var.

Bu inanç en çok gezegenimizin düz olduğunu iddia eden düz dünyacılar arasında yaygındır. Bu teoriye inananlar, Kuzey Kutbu'nun Dünya'nın merkezinde olduğunu ve Güney Kutbu'nun ise Dünya'yı çevrelediğine inanırlar.

Bu inanışa göre Antarktika, aslında gezegenimizi çevreleyen yaklaşık 30 ila 60 metre yüksekliğinde kalın bir duvardır. Bu duvar, her şeyin Dünya'nın kenarından düşmesini engeller.

Düz dünyacılar, bu duvarın varlığının kanıtlanamayacağını söylüyor. Çünkü hükünmetler ve Birleşmiş Milletler, Antarktika çevresinde uçuşlara izin vermiyor.

Komplo teorisyenleri, İngiliz Kaptan Cook'un, söz konusu duvarı hükümet ajanları dışında gören birkaç insandan biri olduğuna inanıyor. Sözde Kaptan Cook, Antarktika'ya yaptığı üç yolculuk sırasında devasa duvarı gördüğünü bildirdi.

10. NAZİLER, ANTARKTİKA'DAKİ UFOLARI GİZLEDİ

Naziler hakkında ortaya atılan bir başka komplo teorisi, onların UFO'ları Antarktika'da bir yere sakladıklarını iddia ediyor.

Bu teoriye inananlar, Nazilerin II.Dünya Savaşı sırasında Antarktika'da gizli bir UFO'yu gizlediğini düşünüyor.

ABD ve İngiliz kuvvetleri, savaş sırasında defalarca UFO'nun bulunduğu üssü yok etmeye çalıştılar, ancak başarısız oldular, ancak 1958'de üsse atom bombası atarak onu yıkmayı başardılar. Komplo teorisyenleri, Nazilerin bu operasyon sırasında bir ABD uçağını imha ettiğini iddia ediyor.

Bu fikir yanlış kabul ediliyor, çünkü Nazilerin Antarktika'da hiçbir zaman bir üssü ya da askeri çıkarı yoktu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Naziler yeni balina avlama alanları bulmak için sadece bir gemi ile Antarktika'ya gittiler.

Son olarak, sözde UFO üssünü yok etmek için kullanılan atom bombası, aslında Antarktika'nın 2 bin 400 kilometre açığında patlatıldı.

Kaynaklar: Listverse, Thoughcatalog, Ohio Eyalet Üniversitesi, Unilad, News Hub China, Exopolitics, Vice.com

Tekno 'on' yazı dizimizin 22. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.