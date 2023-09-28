Antarktika'da 'deniz buzu' miktarı 45 yılın en düşük seviyesinde Uydu verilerine göre Antarktika'daki deniz buzu bu yıl 'rekor kırarak' en düşük seviyeye ulaştı.

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Günümüz dünyasında küresel iklim değişikliği, gezegenimizin ekosistemleri ve sosyal yapıları üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

Bu değişikliklerin en belirgin belirtisi ise kutup bölgelerinde gerçekleşen buzul erimeleri.

Özellikle Antarktika'da yaşanan buzul erimeleri, sadece doğal dengeleri değil, aynı zamanda insan yaşamını da önemli ölçüde etkiliyor.

Deniz buzu son 45 yılın en düşük seviyesinde

NASA ve Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne (NSIDC) göre hem Kuzey Kutbu hem de Antarktika'da deniz buzu miktarı rekor düzeyde azaldı.

Antarktika'da deniz buzunun miktarı son 45 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu önemli keşif, dünya çapında iklim değişikliği endişelerini daha da güçlendiriyor.

Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu 19 Eylül'de 4,23 milyon kilometrekare ile uydu kayıtlarındaki en düşük altıncı minimum seviyeye ulaştı.

Antarktika'da ise deniz buzu 10 Eylül'de 16,96 milyon kilometrekare ile uydu kayıtlarındaki en düşük seviyeye düştü.

Antarktika'da deniz buzunun kaybı, bir dizi faktörün sonucu olarak gerçekleşiyor. Bu faktörler arasında okyanus sıcaklıklarının artması, atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunun artması ve buzul erimelerinin hızlanması yer alıyor.

Bilim insanları, bu olguların birleşiminin deniz buzunun hızla azalmasına neden olduğunu belirtiyor.

Antarktika'da deniz buzunun kaybı, okyanus seviyelerinin yükselmesine ve kıyı bölgelerinde sel riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, bu sürecin deniz yaşamı ve iklim sistemleri üzerinde de olumsuz etkileri olabilir.