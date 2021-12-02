Antarktika'da dev sondaj: 1,5 milyon yıllık iklim incelenecek

Antarktika'da dev sondaj: 1,5 milyon yıllık iklim incelenecek

Bilim insanları, Antarktika'da Dünya ikliminin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutması umulan bir sondaj çalışması başlatıyor.

Bilim insanları, Antarktika'da Dünya ikliminin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutması umulan bir sondaj çalışması planlıyor.

Dört yıllık sondaj çalışması için gereken ekipman, kıtanın en yüksek noktalarından birine kurulacak.

Yapılacak sondajla, silindir şeklinde 3 kilometre uzunluğunda bir buz kütlesi çıkarılacak.

GEÇMİŞE IŞIK TUTACAK

Bilim insanları, bu çalışmanın Dünya'nın geçmişte yaşadığı buzul çağlarının neden sık sık tersine döndüğünü anlamaya yardımcı olacağını umuyor.

Antarktika'nın derin buz tabakasında ufak hava kabarcıkları bulunuyor. Kabarcıklara hapsolan hava, atmosferin tarihte izlediği seyri gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, buna bakarak karbondioksit ve metan gibi ısı tutma özelliğine sahip gazların düzeyini okuyabiliyor.

Gazların etrafındaki su-buz moleküllerinin incelenmesi, buz oluşmasına neden olan kar yağışı sırasındaki hava sıcaklıkları hakkında da fikir veriyor.

Sondajla çıkarılacak buz silindiri, iklim tarihi hakkında bilinenleri 1,5 milyon yıl gerisine kadar götürecek ipuçları bulundurabilir.