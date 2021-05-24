Antarktika'da dünyanın en büyük buz dağı koptu

Antarktika'da 4 bin 320 kilometrekare büyüklüğünde dev bir buz dağı koptu. A-76 olarak adlandırılan parça, dünyanın en büyük buz dağı olarak kayıtlara geçti.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor. Son zamanlarda ise buz sahanlığından dev parçalar koparak denize karışıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan, New York'un tam 4 katı büyüklüğünde dev bir parça koptu ve Weddell Denizi'nde yüzmeye başladı.

A-76 olarak adlandırılan parça, 4 bin 320 kilometrekarelik büyüklüğüyle dünyanın en büyük buz dağı olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu parçanın ayrılma anları, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.

KOPMALARIN SAYISI ARTABİLİR

Uzmanlara göre, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği nedeniyle, gelecekte bu tür parça kopmalarında artış yaşanabilir. Daha önce de aynı bölgelerden irili ufaklı birçok parça kopup denize karışmıştı.



