Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen 300 binden fazla göktaşı var

Yeni bir yapay zeka, Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen muhtemelen 300 binden fazla göktaşı olduğunu ortaya koydu.

Dünyada bulunan göktaşlarının yarısından fazlası Antarktika'da yer alıyor. Çünkü buranın hava koşulları, uzaydan gelen kayaların bozulmadan korunmasını sağlıyor.

Antarktika'ya düşen göktaşları, buz tabakalarının içine yerleşerek kayboluyor ve büyük bir kısmı tabakanın altındaki okyanusa düşüyor.

Buzun akış şeklinin yanı sıra, iklim ve arazi koşulları uygun olursa, göktaşları mavi buzun yüzeyinde açıkta kalabiliyor ve bu sayede cisimler kolaylıkla tespit edilebiliyor.

TESPİT EDİLMEYİ BEKLEYEN 300 BİNDEN FAZLA GÖKTAŞI VAR

Yapay zekadan yararlanan bilim insanları, Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen muhtemelen 300 binden fazla göktaşı olduğunu tespit etti. Bu taşların nerede bulunabileceğiyle ilgili bir harita hazırlandı.

Araştırmacılar, önceki keşif görevlerinde toplanan verileri ve uydu görüntülerini bir algoritmaya aktardı. Yapay zeka; sıcaklık, buz hızı, eğim ve radar verilerini kullanarak bir analiz yaptı.

Sonuçlara göre algoritma, göktaşı bakımından zengin olduğu bilinen bölgelerinin yaklaşık yüzde 83'ü doğru tanımladı.

Yapay zeka ayrıca, henüz keşfedilmeyenlerle birlikte çok sayıda meteroitin olabileceği 600'den fazla bölge belirledi.

Bilim insanları, Antarktika'da bugüne kadar bulunan 45 binden fazla göktaşının, bölgedeki bütün göktaşlarının sadece yüzde 5 ila 13'ünü oluşturduğunu söylüyor.