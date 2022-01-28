Euro
15.1877
-0.28%
Dolar
13.6343
-0.12%
Altın
785.1660
-0.37%
Borsa
1998
0.00%
Bitcoin
502.581
-0.29%
BTXN Coin
31.36
3.22%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen 300 binden fazla göktaşı var

    Yeni bir yapay zeka, Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen muhtemelen 300 binden fazla göktaşı olduğunu ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 13:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen 300 binden fazla göktaşı var

    Dünyada bulunan göktaşlarının yarısından fazlası Antarktika'da yer alıyor. Çünkü buranın hava koşulları, uzaydan gelen kayaların bozulmadan korunmasını sağlıyor.

    Antarktika'ya düşen göktaşları, buz tabakalarının içine yerleşerek kayboluyor ve büyük bir kısmı tabakanın altındaki okyanusa düşüyor.

    Buzun akış şeklinin yanı sıra, iklim ve arazi koşulları uygun olursa, göktaşları mavi buzun yüzeyinde açıkta kalabiliyor ve bu sayede cisimler kolaylıkla tespit edilebiliyor.

    TESPİT EDİLMEYİ BEKLEYEN 300 BİNDEN FAZLA GÖKTAŞI VAR

    Yapay zekadan yararlanan bilim insanları, Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen muhtemelen 300 binden fazla göktaşı olduğunu tespit etti. Bu taşların nerede bulunabileceğiyle ilgili bir harita hazırlandı.

    Antarktika da keşfedilmeyi bekleyen 300 binden fazla göktaşı var #1

    Araştırmacılar, önceki keşif görevlerinde toplanan verileri ve uydu görüntülerini bir algoritmaya aktardı. Yapay zeka; sıcaklık, buz hızı, eğim ve radar verilerini kullanarak bir analiz yaptı.

    Sonuçlara göre algoritma, göktaşı bakımından zengin olduğu bilinen bölgelerinin yaklaşık yüzde 83'ü doğru tanımladı.

    Yapay zeka ayrıca, henüz keşfedilmeyenlerle birlikte çok sayıda meteroitin olabileceği 600'den fazla bölge belirledi.

    Bilim insanları, Antarktika'da bugüne kadar bulunan 45 binden fazla göktaşının, bölgedeki bütün göktaşlarının sadece yüzde 5 ila 13'ünü oluşturduğunu söylüyor.

    antarktika


    Görüş Bildir