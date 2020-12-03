Antarktika'da kopan 150 kilometrelik dev buz dağı uzaydan görüntülendi

Antarktika'da 2017'de kopan ve okyanusta başıboş şekilde yol almaya devam eden A-68 isimli buz dağı, uzaydan fotoğraflandı.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor.

2017 yılında Antarktika'nın Larsen C Buz Tabakası'ndan ayrılan ve okyanusta başıboş bir şekilde yol alan A-68 isimli buz dağı, uzaydan görüntülendi.

İLK DEFA BU KADAR NET

San Francisco merkezli Planet, yörüngedeki uydularından elde ettiği görüntüleri ilk defa yayınladı. Daha önce pek çok kez yörüngeden görüntülenmeye çalışılan buz dağı, hava koşulları nedeniyle ilk defa bu kadar net kayda alındı.

DENİZ SEVİYESİ ENDİŞESİ

Bilim insanları, yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığında ve 150 kilometre uzunluğundaki buz dağının, deniz seviyesine olan etkisi konusunda endişeleniyor.



Araştırmacılara göre söz konusu dev buz dağı, Güney Georgia Adası'na doğru ilerleyerek karaya oturacak. Ancak bu durum, adada yaşayan penguen ve fok gibi canlılar için büyük bir tehdit oluşturabilir.

Bilim insanlarına göre, tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.





Instagram: @eshteknoloji

