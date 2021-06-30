Antarktika'daki dev göl aniden ortadan kayboldu

Araştırmacılar, Antarktika'nın doğusundaki devasa ve buzlu bir gölün aniden ortadan kaybolduğunu fark etti.

Yıllardır buzla kaplı Antarktika'da incelemelerde bulunan bilim insanları, zaman zaman şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyor.

Araştırmacılar, Antarktika'nın doğusundaki Amery isimli yüzen bir buz tabakası üzerinde yer alan dev bir gölün, ortadan kaybolduğunu tespit etti.

San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nin Oşinografi Enstitüsü'nden bilim insanları, 600 ila 750 milyon metreküp sudan oluştuğu tahmin edilen gölün kaybolmasını çok nadir bir olay olarak tanımladı.

NASA’nın Dünya yüzeyindeki buz tabakalarının kalınlığını izleyen ICESat-2 isimli uydusundan elde edilen veriler, gölün bulunduğu noktada krater benzeri bir çöküntü kaldığını ortaya çıkardı.

SU KÜTLESİ OKYANUSA AKMIŞ OLABİLİR

Bilim insanları, bu dev su kütlesinin kendi ağırlığı nedeniyle okyanusa akmış olabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın baş yazarı Roland Warner, "Bu derin gölde biriken suyun ağırlığının, gölün altındaki buz tabakasında bir çatlak açtığına inanıyoruz." dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GÖLLERİ YOK EDECEK

Uzmanlara göre, Antarktika’da yer alan diğer buz gölleri de zamanla yok olacak. Çünkü bu göllerin üzerinde yer aldığı buz tabakaları da okyanusta yüzüyor. Ancak iklim değişikliği, göllerin tabanındaki buzları zayıflatıyor. Daha sonra ise göl suları, bu çatlaklardan boşalarak okyanuslara karışıyor.