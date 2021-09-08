Antartika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapılacak

Atatürk Üniversitesi, hazırladığı proje ile Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacağını duyurdu.

Türk bilim insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde Antarktika'ya ikinci seferlerine çıkıyor.

MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRILACAK

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı’nın yürütücü olduğu "Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi" proje önerisi, TÜBİTAK KUTUP 1001 çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 9 projeden biri oldu.

Geçen yıl 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan 24 kişilik Türk ekibinin, ''yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürüteceği'' bilgisini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vermişti.



TÜRKİYE ADINA YAPILACAK İLK ÇALIŞMA

Dünyanın en önemli soğuk habitatlarından birisi olan Antarktika’ya yapılacak TAE-6 bilimsel seferi kapsamında sefer rotası üzerinden ve Horseshoe Adası’ndaki Türk Bilim Üssü çevresinden toplanacak kriyokonit örneklerin mikrobiyal biyoçeşitliliğinin, kültürden bağımsız yöntemlerle araştırılması ve bu mikrobiyal biyoçeşitlilik içerisinden biyoteknolojik öneme sahip enzim üreten izolatların kültüre bağımlı yöntemlerle elde edilmesi hedefleniyor.

Dr. Öğretim Üyesi Karadayı, projenin Türkiye adına yapılacak ilk çalışma özelliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında yapılacak biyoçeşitlilik çalışmaları ile Horseshoe Adası ile ilgili bilimsel eksiklik ilk kez kapsamlı bir şekilde giderilecek ve elde edilecek mikroorganizmalar sayesinde soğukta aktif enzimlerin kullanıldığı yerli, milli biyoteknolojik süreçlerin geliştirilmesinin kapısı aralanacak.

Bu proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Ulusal Antarktika Bilim Seferlerine katılım sağlayacak üniversitemizin ilk mensubu olmaktan gurur duyuyorum."