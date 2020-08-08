AnTuTu'ya göre temmuzun en iyi orta seviye telefonları

AnTuTu'ya göre temmuzun en iyi orta seviye telefonları

AnTuTu puanına göre, geçtiğimiz temmuz ayının en iyi orta segment android telefonlarını sizler için listeledik.

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modelleri aratmıyor.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, temmuz ayının en iyi orta segment android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

Temmuz ayının en iyi orta seviye telefonlarına baktığımızda, MediaTek'in Dimensity ve Huawei'nin Kirin işlemcilerinin listeyi ele geçirdiğini görüyoruz.

OPPO RENO 3 5G ZİRVEDE

Temmuz ayının en iyi orta seviye telefonu, 442 bin 965 puanla Oppo Reno 3 5G oldu. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 1000L işlemcisinden alıyor.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise sırasıyla 398 bin 015 ve 397 bin 214 puan alan Redmi 10X 5G ve Redmi 10X Pro 5G modelleri yer alıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip her iki telefon da yine MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden güç alıyor.

AnTuTu'ya göre temmuz ayının en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde:

1. OPPO RENO 3 5G - 442 BİN 965

2. REDMI 10X 5G - 398 BİN 015

3. REDMI 10X PRO 5G - 397 BİN 214

4. HONOR 30 - 391 BİN 090

5. HUAWEI NOVA 7 PRO - 381 BİN 965

6. HUAWEI NOVA 7 - 380 BİN 670

7. HONOR X10 - 362 BİN 648

8. HONOR 30S - 358 BİN 362

9. HUAWEI NOVA 7 SE - 351 BİN 137

10. REDMI K30 5G - 346 BİN 715