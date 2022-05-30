Apex Legends Mobile, PUBG'yi geride bıraktı

Geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştiren Apex Legends Mobile, ilk haftasında rekor gelir elde etti.

Son yıllarda yaygınlaşan Battle Royale konseptinin en yeni oyunu Apex Legends Mobile, geçtiğimiz hafta akıllı telefonlar için çıkışını yapmıştı.

İlk haftasında oldukça olumlu yorumlar alan oyun, kısa süre içinde gelir rekoru kırmayı başardı.

Apex Legends Mobile, birkaç gün içinde App Store’da 60 ülkede en fazla indirilen oyun unvanını aldı. Ayrıca 89 ülkede de en çok indirilen 10 uygulama arasında yer aldı.

Gelir rekoru kırdı

Sensor Tower verilerine göre, Apex Legends Mobile’ın ilk haftasında elde ettiği gelir 4,8 milyon doları buldu. Bu rakam; silah, kostüm ve savaş bileti gibi oyun içi alımları kapsıyor.

PUBG Mobile'ı geçmeyi başardı

Oyuna en çok para harcayan ülke ise 2,1 milyon dolarla toplam gelirin yüzde 44’ünü oluşturan ABD. İkinci ve üçüncü sırada da Japonya ve Tayland bulunuyor. PUBG: Mobile, ilk haftasında 600 bin dolarlık bir gelir elde etmişti.