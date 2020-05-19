APK dosyası nedir ve ne işe yarar

APK dosyası nedir ve ne işe yarar

Android telefonlarda kullanılan APK dosyalarının ne işe yaradığını ve nasıl yüklenebileceğini sizler için anlattık.

Eğer bir android akıllı telefonunuz veya tabletiniz varsa, mutlaka APK dosyası tabirini duymuşsunuzdur.

Uygulamaların en güncel sürümlerini kullanmak ve uygulama deneyiminizin yalnızca Google Play Store'a bağlı kalmasını istemiyorsanız, APK dosyalarının ne işe yaradığını bilmenizde fayda var.

APK DOSYASI NEDİR

Android Paket Kiti (APK), Android işletim sistemi tarafından mobil uygulamaların dağıtımı ve kurulumu için kullanılan paket dosyası biçimidir. Nasıl ki Windows bilgisayarlara bir yazılım yüklemek için .exe uzantılı dosyalar kullanılıyorsa, android işletim sisteminde de .apk dosya uzantısı kullanılıyor.

Google Play Store'dan herhangi bir uygulama indirdiğinizde, aslında o uygulamayı .apk olarak telefonunuza kurarsınız. Ancak Google, bu işlemleri otomatik yaptığından, apk uzantısı sizin karşınıza asla çıkmaz.

APK DOSYALARI NE İŞİNİZE YARAYACAK

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, APK dosyalarının hepsi aslında android uygulamalarıdır ve bu uygulamaları Google Play Store aracılığıyla zaten indirebiliyorsunuz.

Ancak birçok uygulamanın yeni sürümü, genellikle Play Store'da yayınlanmadan önce sızdırılır ve bu uygulamanın APK dosyasını internet yoluyla indirip kurarsanız, uygulamanın yeni özelliklerini ilk siz denemiş olursunuz.

Örneğin WhatsApp'a gelen yeni bir özellik tüm kullanıcılara sunulmadan önce, genellikle WhatsApp Beta sürümünde test edilir. Eğer siz WhatsApp Beta APK dosyasını internetten indirip yüklerseniz, bu özellikleri ilk siz denemiş olursunuz.

Bunun dışında bazı oyun ve uygulamalar bütün ülkelerde yayınlanmıyor. Ancak uygulamanın APK dosyasını telefonunuza yükleyip, uygulama ülkemizde yayınlanmıyorsa bile yine de kullanabilirsiniz.

APK İNDİRİRKEN DİKKAT

İnternet üzerinden indirilebilen APK dosyaları, Google'ın kötü amaçlı yazılım kontrollerinden geçmiyor. Bu nedenle hangi APK dosyasını indirdiğinize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor.

Ayrıca bazı APK hizmetleri, korsan uygulamaları indirmenize de olanak tanıyor. Ancak bu tür uygulamalardan uzak durmanızda kesinlikle fayda var.