Apollo 7 astronotu Walter Cunningham hayatını kaybetti

Ay'a başarılı inişte imzası olan astronotlardan Cunningham, 90 yaşında yaşamını yitirdi. NASA, "Dünya, gerçek bir kahramanı daha kaybetti" dedi.

Uzay camiası, önemli bir ismi daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

NASA'nın Apollo 7 misyonunun hayattaki son astronotu Walter Cunningham, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Apollo 7, yörüngeye ulaşmayı başaran ilk insanlı uzay misyonu olarak biliniyor.

Ailesi: Doğal sebeplerden öldü

Cunningham’ın ailesi, astronotun Houston'daki bir hastanede "dolu ve eksiksiz bir yaşamın ardından" doğal sebeplerden öldüğünü bildirdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Cunningham'ın ölümü doğrulandı ve onun "Ay'a iniş programının başarısında etkili olduğu" belirtildi.

NASA'nın Walter Cunningham paylaşımı

NASA'nın paylaştığı Cunningham ailesinin açıklamasında, "Vatansever, kaşif, pilot, astronot, koca, erkek kardeş ve baba olan Cunningham'a derin şükranlarımızı ve yaşadığı hayattan duyduğumuz büyük gururu ifade etmek istiyoruz. Dünya, gerçek bir kahramanı daha kaybetti ve onu çok özleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Fizikte yüksek lisans yaptı

ABD'nin Iowa eyaletindeki Creston'da doğan Cunningham, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nden fizik alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Üç astronottan biriydi

Cunningham, sivil olarak çalıştığı dönemde, Apollo programında ilk insanlı uzay uçuşu için seçilen üç astronottan biri oldu.

Apollo 7 için Ay modülü pilotu olarak Cunningham’a, Donanma Yüzbaşı Walter Schirra ve Hava Kuvvetleri Binbaşı Donn Eisele eşlik etti.

Cunningham, daha önce ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde görev yaptı.

11 günlük insanlı uzay görevi

Albay rütbesinde emekliye ayrılan Cunningham, 1971'deki emekliliğinin ardından konuşmacı ve radyo sunucusu olarak çalıştı.

1968'de uzayda yanaşma ve buluşma yeteneğini test eden 11 günlük insanlı bir görev olan Apollo 7, canlı TV yayını yapan ilk NASA misyonu olmuştu.

AA'nın aktardığına göre, Apollo 7, uzaydaki yayınlarıyla Emmy Ödülü kazanmıştı.