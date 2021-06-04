App Store'un 2020 cirosu 643 milyar dolara ulaştı

Apple'ın uygulama mağazası App Store'un cirosu, geçtiğimiz yıl 643 milyar dolara kadar yükseldi.

Her geçen yıl büyümeye devam eden Apple'ın uygulama mağazası App Store, 2020 yılını 643 milyar dolarlık ciroyla kapattı.

Analysis Group tarafından yapılan analizine göre, bu rakamın içerisinde uygulama satışları, uygulama içi satışlar, abonelikler ve reklam gelirleri de var.

2019 yılında, App Store'un cirosu ise 510 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu da geçtiğimiz yıl cironun yüzde 24 arttığı anlamına geliyor.

KÜÇÜK GELİŞTİRİCİLER DAHA FAZLA

App Store'da kayıtlı, 1 milyondan az indirme rakamına sahip ve 1 milyon dolardan az kazancı olan geliştirici sayısı tüm geliştiricilerin yüzde 90’ını oluşturuyor. Son 5 yılda, her 4 küçük geliştiriciden biri, kazancını yüzde 25 arttırmayı başardı.

GELİŞTİRİCİLER 200 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Apple, App Store’da yer alan geliştiricilerin, mağazanın faaliyete geçtiği 2008 yılından günümüze kadar 200 milyar dolardan fazla kazanç sağladığını belirtti. Geçen sene bu rakam 155 milyar dolar civarındaydı.

Son olarak, App Store mağazasının 175 ülkeye açıldığı, 40 farklı dili desteklediği, 200 yerel ödeme yöntemi barındırdığı ve 45 yerel para birimini desteklediği de verilen bilgiler arasında.