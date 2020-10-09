Apple, 10.2 inçlik yeni iPad modelini Türkiye'de satışa çıkardı: İşte yeni iPad Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple, 10.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip yeni iPad modelini ülkemizde satışa çıkardı. Beklenenin altında bir fiyatla satışa çıkan yeni iPad modelinin özellikleri ve fiyatı haberimizde.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni ürünlerini ülkemize getirmeye devam ediyor. Şirket, 10.2 inç büyüklüğündeki yeni iPad modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

Apple Pencil desteğine de sahip yeni iPad, aynı zamanda Apple'ın Smart Keyboard ürünü sayesinde dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor.

Apple'ın yeni iPad modeli, A12 Bionic işlemciden güç alıyor. Yeni iPad'in RAM kapasitesi Apple tarafından henüz açıklanmasa da cihaz, 32 GB veya 128 GB depolama seçenekleriyle satın alınabiliyor.





KAMERA ÖZELLİKLERİ

Yeni iPad'in hem önünde hem de arkasında bir adet kamera bulunuyor. 1.2 MP çözünürlük sunan ön kamera, aynı zamanda HDR desteği ile gelirken, 720p HD kalitede video çekimleri yapabiliyor.

Tabletin arkasında yer alan 8 MP çözünürlüğündeki kamera ise 1080p 30fps video kaydını destekliyor.

Yeni iPad'in batarya kapasitesi her zamanki gibi Apple tarafından açıklanmadı. Ancak şirkete göre mevcut batarya, Wi-Fi aracılığıyla 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.





YENİ iPAD TÜRKİYE FİYATI

Tüm bu özellikere sahip olan yeni iPad modeli, şu anda Apple'ın resmi sitesinde satışa çıkmış durumda. Yeni iPad'in ülkemizdeki fiyatları ise şu şekilde: