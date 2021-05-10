Apple, 2023'te iPhone'larda kendi 5G modemini kullanacak

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2023 yılından itibaren iPhone'larda kendi 5G modemini kullanmaya başlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti.

Şirket, iPhone 12 modellerinde ise Qualcomm'un ürettiği 5G modemlerine tercih etti. Muhtemelen bu durum, iPhone 13 serisinde de devam edecek.

Apple ile ilgili güvenilir tahminleriyle tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Qualcomm modemlerine yavaş yavaş veda edeceğini söylüyor.

2023'TE KENDİ MODEMLERİNE GEÇİYOR

Kuo'ya göre Apple, 2023 yılından itibaren iPhone modellerinde kendi ürettiği 5G modemlerini kullanacak.

Apple tarafından geliştirilen modemlerin, Qualcomm veya Intel'in çözümlerine kıyasla daha yüksek hızlar, iyileştirilmiş gecikme süresi ve başka avantajlar sunması bekleniyor.

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mac modelleriyle birlikte artık Intel işlemcilerden vazgeçmiş ve kendi ürettiği işlemcileri kullanmaya başlamıştı.

Şirket, gelecekte iPhone modellerinde de benzer bir adım atıp, Qualcomm'a olan bağlılığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.