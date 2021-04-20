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    Apple, 30 dolarlık yeni AirTag takip cihazını tanıttı

    Apple, "Spring Loaded" ismini verdiği etkinlikte herhangi bir eşyayı takip etmeye yarayan yeni AirTag cihazını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 20:29
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    Apple, 30 dolarlık yeni AirTag takip cihazını tanıttı

    Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi, Apple'ın "Spring Loaded" ismini verdiği etkinlik TSİ 20.00'de başladı.

    Apple, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışacak yeni eşya izleyici modelini tanıttı. AirTag olarak isimlendirilen cihaz, küçük ve dairesel bir etiket olarak karşımıza çıkıyor.

    Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılacak ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyaracak.

    AirTag; yerleşik bir hoparlör, ivmeölçer, Bluetooth LE ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen bir pil içeriyor.

    Apple ayrıca, AirTag bataryasının bir yıla kadar ömrü olduğunu ve NFC özelliğini de desteklediğini söylüyor.

    AIRTAG FİYAT

    AirTag, 30 Nisan'da 29 dolar veya dört cihaz paketi için 99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Apple ayrıca AirTag'in yerleştirebileceği deri halka ve anahtarlık aksesuarları da piyasaya sürecek.

    Apple'ın AirTag'leri, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy SmartTag ile rekabet edecek.

    Ayrıntılar geliyor...

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