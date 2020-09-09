Apple, 5G'li iPhone'ların üretimine eylülde başlayacak

ABD'li teknoloji devi Apple, bu yıl tanıtacağı ilk 5G'li iPhone'ların üretimine eylül ayının ortasında sınırlı sayıda başlayacak ve büyük üretimi ekim ayında yapacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilk önce Çin'deki üretimini durdurma kararı alan Apple, daha sonra hayatın normale dönmesiyle üretime yeniden başlamıştı.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 11 serisinde 5G teknolojisine yer vermeyen Apple, iPhone 12 serisine bu teknolojiyi yerleştirecek.

EYLÜLDE SINIRLI ÜRETİM BAŞLIYOR

Apple, 5G teknolojisine sahip yeni iPhone'ların üretimine eylül ayı ortasında başlayacak.

Japonya merkezli Nikkei'nin haberine göre, başlangıçta sınırlı sayıda modeli içerecek üretim kademeli olarak artırılarak büyük ölçekli üretim aşamasına ekim ayında geçilecek.





Habere göre, 5G destekli iPhone üretimi önce toplam siparişlerin yüzde 40'ını oluşturan en düşük fiyatlı modeller ile başlatılacak.

Söz konusu haberde, Apple'ın 2020 5G iPhone üretim hedeflerini tutturamayacağı belirtildi.

5G'Lİ iPHONE 12 FİYATLARI NASIL OLACAK?

Güvenilir analizci TrendForce’a göre, başlangıç seviyesi olan 5.4 inçlik iPhone 12 749 dolardan, 6.1 inçlik iPhone 12 Plus 849 dolardan, iPhone 12 Pro 1099 dolardan ve iPhone 12 Pro Max 1199 dolardan satışa çıkacak.

Analistlere göre iPhone 12 serisindeki fiyat artışının ana nedeni 5G çipleri. Şu anda yalnızca belirli bölgelerde kullanılan ve yaygın olmayan bu teknoloji, fiyat olarak iPhone sahiplerini pek de memnun etmeyecek gibi görünüyor.