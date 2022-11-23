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- Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı
Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 09:33
- Güncelleme : 23.11.2022 - 09:53
ABD’nin Çin’e yönelik uygulamış olduğu ticari yaptırımlar, Apple’ın Çinli tedarikçilerle olan ilişkisini engellemeye başladı.
Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple, iPhone’ların bellek yongaları için Samsung’un kapısını çalacak.
Çinli tedarikçi Yangtze Memory Technologies'den (YMTC) 3D NAND flash bellek tedarik etmeyi planlayan Apple, bu bellekleri Çin'deki iPhone modellerinde kullanmayı düşünüyordu. Ancak ABD’nin yaptırımları, Apple’ın planlarını bozdu.
Apple, Samsung'u tercih edecek
Gelen bilgilere göre Apple'ın, YMTC’nin yerine iPhone çip siparişlerinin yaklaşık yüzde 40'ını Samsung'a kaydırması bekleniyor.
Apple, halihazırda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ekranlarının büyük bir kısmını Samsung’tan tedarik ediyor. Samsung, yeni gelişme ile birlikte artık iPhone'lar için daha fazla bileşen üretmiş olacak.