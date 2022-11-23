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    Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı

    ABD yaptırımları nedeniyle Apple’ın, tedarik zincirinde olan bir firmayı önümüzdeki yıl Samsung ile değiştireceği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:53
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    Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı

    ABD’nin Çin’e yönelik uygulamış olduğu ticari yaptırımlar, Apple’ın Çinli tedarikçilerle olan ilişkisini engellemeye başladı.

    Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple, iPhone’ların bellek yongaları için Samsung’un kapısını çalacak.

    Çinli tedarikçi Yangtze Memory Technologies'den (YMTC) 3D NAND flash bellek tedarik etmeyi planlayan Apple, bu bellekleri Çin'deki iPhone modellerinde kullanmayı düşünüyordu. Ancak ABD’nin yaptırımları, Apple’ın planlarını bozdu.

    Apple, Samsung'u tercih edecek

    Gelen bilgilere göre Apple'ın, YMTC’nin yerine iPhone çip siparişlerinin yaklaşık yüzde 40'ını Samsung'a kaydırması bekleniyor.

    Apple, halihazırda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ekranlarının büyük bir kısmını Samsung’tan tedarik ediyor. Samsung, yeni gelişme ile birlikte artık iPhone'lar için daha fazla bileşen üretmiş olacak.

    apple


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