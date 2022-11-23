Haberler

Teknoloji Haberleri

Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı

Apple, ABD yüzünden Samsung'a muhtaç kaldı

ABD yaptırımları nedeniyle Apple’ın, tedarik zincirinde olan bir firmayı önümüzdeki yıl Samsung ile değiştireceği ortaya çıktı.