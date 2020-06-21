Apple, ABD'deki mağazalarını yeniden kapatacak

Apple, koronavirüs nedeniyle ABD'deki mağazalarını yeniden kapatmaya hazırlandığını açıkladı.

Koronavirüs salgını Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirirken, bu sefer de Avrupa ülkelerinin tehdit altında olması ve ölüm oranlarının artması, Apple'ın dünya genelindeki tüm mağazalarının kapanmasına neden olmuştu.

Salgının etkisini azaltmasıyla birlitke harekete geçen Apple, mağazalarını yeniden açmaya başlamıştı. Şirket, mayıs ayı itibarıyla ABD genelindeki 271 mağazasının yaklaşık yarısını tekrar faaliyete geçirdi.

MAĞAZALAR YENİDEN KAPANIYOR

ABD'de koronavirüs vakalarının artması, Apple'ı yeniden harekete geçirdi. Şirket, 20 Haziran itibarıyla ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki 11 perakende satış mağazasının kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak mağazalar; Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona'da bulunuyor.

Şirket, tamir için mağazada bulunan ürünlerin hafta sonuna kadar teslim alınması gerektiğini belirtirken, mağazaların ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Apple'ın eyaletlerdeki mağazalarını tekrar kapatacağını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1.4 değer kaybetti.





Apple'ın mağaza kapatma kararı aldığı eyaletlerdeki koronavirüs vakalarının çok hızlı arttığı belirtiliyor.

Örneğin Arizona'daki günlük vaka sayısı son 14 günde yüzde 108 artarken, Florida'da yüzde 141, North Carolina'da yüzde 29 ve South Carolina'da yüzde 120 artış yaşandı.