Apple açıkladı: iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte iOS 15 güncellemesinin çıkış tarihini duyurdu. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri...

Dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtan ABD'li teknoloji devi Apple, yeni İOS sürümü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahseden teknoloji devi Apple, şimdi ise güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Şirket, aynı zamanda yeni sürümün kullanılabileceği tüm iPhone modellerini de duyurdu.

Peki iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 hangi iPhone modellerinde çalışacak? İşte iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri...

iOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

''iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu.'' ifadelerini kullanan Apple, güncellemenin 20 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı.

iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde: