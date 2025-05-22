Apple AirPlay hatası iPhone'ları hacklenebilir hale getiriyor

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Teknoloji devi Apple, "AirBorne" adı verilen kritik bir güvenlik açığı nedeniyle iPhone kullanıcılarından AirPlay özelliğini devre dışı bırakmalarını isteyen önemli bir uyarı yayınladı.

Bir siber güvenlik firmasının Apple'ın AirPlay protokolünde tespit ettiği bu ciddi güvenlik açıkları, bilgisayar korsanlarının aynı Wi-Fi ağına bağlı uyumlu cihazların kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıyabiliyor.

AIRPLAY PROTOKOLÜNDE ÇOK SAYIDA GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Siber güvenlik firması Oligo tarafından ortaya çıkarılan güvenlik riskleri, Apple'ın AirPlay protokolünde 23'e kadar güvenlik açığı bulunduğunu gösterdi.

Bu kusurların, üçüncü taraf satıcıların cihazlarını AirPlay ile uyumlu hale getirmek için kullandıkları AirPlay Yazılım Geliştirme Kiti'nde (SDK) de bulunduğu belirtildi.

Oligo CTO'su Gal Elbaz, AirPlay'in çok çeşitli cihazlarda desteklenmesi nedeniyle, yamalanması yıllar alacak veya hiçbir zaman yamalanmayacak çok sayıda sorun olduğunu açıkladı.

'AIRBORNE' AÇIĞI SIFIR TIKLAMA SALDIRILARINA OLANAK TANIYOR

Keşfedilen güvenlik açıkları, bilgisayar korsanlarının herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan sıfır tıklamalı saldırılar gerçekleştirmesine, cihazları uzaktan hacklemesine, kötü amaçlı yazılım dağıtmasına ve veri çalmasına imkan tanıyabiliyor.

Bu durum, kullanıcıların gizliliği ve güvenliği için büyük bir risk oluşturuyor.

Bu risklerin önüne geçmek için Apple, kullanıcıların cihazlarını derhal en son sürüme güncellemelerini ve cihaz ayarlarından AirPlay alıcılarını devre dışı bırakmalarını önemle tavsiye ediyor.

Ayrıca, AirPlay üzerinden yalnızca güvendiğiniz kişilerden dosya almanız da güvenliğiniz için kritik önem taşıyor.