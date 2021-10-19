Apple Airpods 3 satışa çıktı mı, ne kadar? İşte fiyatı ve özellikleri

Apple Airpods 3 satışa çıktı mı, ne kadar? İşte fiyatı ve özellikleri

Apple; yeni MacBook Pro, 3'üncü nesil AirPods ve HomePod Mini'yi tanıttı. Airpods 3 almak isteyenler satışa çıkıp çıkmadığını, fiyatını ve özelliklerini araştırıyor.

Apple'ın "Unleashed" etkinliğinde, şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarı, yeni Mac mini bilgisayarı ve kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods tanıtıldı.

Yeni ürünleri merakla bekleyen alıcılar, fiyat ve özelliklere dair her detayı inceliyor.

İlk nesli 2016 yılında piyasaya sunulan AirPods,'un ikinci jenerasyonu 2019 yılında kullanıcılara sunulmuştu. İki yıldır tam kablosuz kulaklık modeli üretmeyen Apple, 3. nesil Airpods ile geri döndü.

Peki, Apple Airpods 3. nesil ne zaman çıkacak, satışa sunuldu mu? Airpods 3 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

AİRPODS 3 FİYATI NE KADAR?

AirPods 3 Türkiye fiyatı da belli oldu. Yurt dışı fiyatı 179$ olarak açıklanan AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL.

AİRPODS 3.NESİL ÖZELLİKLERİ