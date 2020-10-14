Apple AirPods modellerinin Türkiye fiyatına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

iPhone 12 modellerinin kutusuna kulaklık koymayacağını açıklayan Apple, ülkemizde satılan kablosuz kulak modeli AirPods'un fiyatında da artışa gitti.

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen 4 yeni iPhone 12 modelini tanıtmıştı. Ayrıca ABD'li şirket, yeni iPhone'ların kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacağını da ilk kez dün akşam doğruladı.

iPhone12'nin yayınlanmasının ardından ülkemizdeki kullanıcılarına bir sürpriz daha yapan Apple, kablosuz kulaklıkları AirPods ve AirPods Pro modellerine zam yaptı.

YENİ AIRPODS FİYATLARI

Apple'ın resmi internet sitesinde 1.299 TL olan standart AirPods modeli, yeni gelen zamlardan sonra 1.599 TL'ye yükseldi. AirPods'u kablosuz şarj kutusuyla birlikte almak isteyenler ise artık 1.649 TL yerine 1.999 TL ödemek zorunda kalacak.

AirPods Pro modelinin 2 bin 049 TL olan fiyatı ise artık 2 bin 499 TL'ye yükselmiş durumda.

KABLOLU KULAKLIKLARDA İNDİRİM YAPTI

Apple, hem Türkiye’de hem de yurt dışında kablolu kulaklık modeli olan EarPods’un fiyatında indirime gitti. Ülkemizde 279 TL fiyat etiketine sahip EarPods, artık 199 TL'ye satın alınabilecek.