Apple AirTag, bu kez de cinayete karıştı

Apple AirTag, bu kez de cinayete karıştı

Apple'ın tartışmalara yol açan AirTag'leri, şimdi de bir kıskançlık cinayeti ile ilişkilendiriliyor.

Apple'ın, geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

Takip amaçlı kullanılıyor

Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz haftalarda, ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader ise Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini duyurmuş ve böyle bir ürün çıkardığı için Apple'a sitem etmişti.

Şİmdi de cinayet vakası

ABD'de yaşayan bir kadın, geçtiğimiz hafta erkek arkadaşını bir barın dışında, arabası ile öldürdüğü iddiasıyla göz altına alındı.

Polise konuşan bir tanık, kurbanın aldatma ile suçlandığını ve konumunu izlemek için bir Apple AirTag kullanıldığını iddia etti.

Şimdiye kadar birçok kadın, barlarda çantalarına AirTag'lerin atıldığını bildiriyor. Piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra ABD'deki sekiz polis departmanı, kadınların sahip olmadıkları AirTag'ler tarafından takip edildiğini bildiren 50 vakayı inceledi.

Apple ise geçtiğimiz günlerde düzenlediği geliştirici konferansında, tacizci kurbanlarını düşünerek tasarlandığını söylediği Güvenlik Kontrolü adlı yeni bir iPhone özelliğini açıkladı.

Güvenlik Kontrolü, iPhone sahiplerinin gizlilik ayarlarını daha hızlı sıfırlamasına ve Find My uygulaması aracılığıyla istenmeyen taraflarla konum verilerinin paylaşımını durdurmasına olanak tanıyor.





Kötüye kullanımı artıyor

Apple’ın takip rozeti AirTag, tüm önlemlere rağmen kötü amaçlar için kullanılmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan verilere göre, hırsızlar tarafından satın alınan AirTag’ler, birkaç ay öncesine göre araba takibi için daha fazla kullanılıyor ve böylece konum takibi yapan hırsızlar, otomobili kolaylıkla çalabiliyor.