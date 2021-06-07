Apple AirTag için Android uygulaması geliyor

Apple'ın kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yarayan AirTag cihazı, Android uygulaması sayesinde tüm telefonlarda kullanılabilecek.

Apple'ın, 20 Nisan'da "Spring Loaded" ismini verdiği etkinlikte tanıtılan yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyarıyor.

ANDROID TELEFONLARDA DA KULLANILIYOR

AirTag kablosuz aparatında, NFC desteği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde, üzerinde AirTag cihazı bulunan bir eşyanız kaybolduğunda, eşyayı bulan kişi telefonunu AirTag'e yaklaştırdığında sahibinin bilgileri ekranda yer alıyor.

Android cihazınızda NFC varsa, kayıp AirTag aparatına dokunarak sahibinin bilgilerinin olduğu ilgili siteye erişebiliyorsunuz. Ancak AirTag yerleştirilen eşyalar, harita üzerinden yalnızca iPhone'lardan takip edilebiliyor.





ANDROID UYGULAMASI YOLDA

Apple’ın eşyalarınızı kaybetmemeniz için kullanıma sunduğu AirTag aksesuarının uygulaması çok yakında Android'e de gelecek. Bu sayede, Android telefonlardan da harita üzerinden takip yapılabilmesi planlanıyor.

Apple, şimdilik AirTag Android desteği ile ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak şirketin, sonbahar etkinliğinde uygulamayı tanıtması bekleniyor.

AIRTAG TÜRKİYE FİYATI

Apple Store üzerinde satışa başlayan Apple AirTag'in tekli fiyatı 299TL ve dörtlü paketi ise 999TL olarak belirlenmiş durumda. Yurt dışında ise tekli AirTag 29 dolara, dörtlü paket ise 99 dolara satılıyor.

