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    Apple AirTag, NFC özelliğine sahip Android telefonlarda da çalışacak

    Apple'ın, kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yarayan AirTag cihazı, NFC uyumlu Android telefonlarda da kullanılabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:55
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    Apple AirTag, NFC özelliğine sahip Android telefonlarda da çalışacak

    Apple'ın "Spring Loaded" ismini verdiği etkinlik dün akşam gerçekleşti ve yeni Apple ürünleri tanıtıldı.

    Apple, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışacak yeni eşya izleyici modeli AirTag'i de etkinlik sırasında duyurdu.

    Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılacak ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyaracak.

    NFC DESTEĞİ VAR

    Apple’ın kayıp eşyalarınızı bulmak veya hiç kaybetmemek için geliştirdiği AirTag kablosuz aparatında, NFC desteği de bulunuyor.

    Bu özellik sayesinde, üzerinde AirTag cihazı bulunan bir eşyanız kaybolduğunda, eşyayı bulan kişi telefonunu AirTag'e yaklaştırdığında sahibinin bilgileri ekranda yer alacak.

    airtag

    ANDROID TELEFONLARDA DA ÇALIŞACAK

    Eşya kaybolma konusuna önem veren Apple, bu desteği Android akıllı telefonlara da sunuyor.

    Android cihazınızda NFC varsa, kayıp AirTag aparatına dokunarak sahibinin bilgilerinin olduğu ilgili siteye erişebiliyorsunuz. Ancak AirTag yerleştirilen eşyalar, harita üzerinden yalnızca iPhone'lardan takip edilebiliyor.

    AIRTAG FİYAT

    AirTag, 30 Nisan'da 29 dolar veya dört cihaz paketi için 99 dolar fiyatla satışa sunulacak. AirTag'in Türkiye fiyatı 299 TL, dörtlü paketi ise 999 TL olarak açıklandı.

    Apple'ın AirTag'leri, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy SmartTag ile rekabet edecek.

    airtag

    airtag

    airtag

    airtag

     

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