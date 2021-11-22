Apple AirTag, şimdi de gizli takip için kullanıldı

Apple AirTag, şimdi de gizli takip için kullanıldı

Apple'ın kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yarayan AirTag cihazı, ABD'de bir kadını gizlice takip etmek için kullanıldı. Cihazı bulan kadın, polisten yardım istedi.

Apple'ın, 20 Nisan'da "Spring Loaded" ismini verdiği etkinlikte tanıtılan yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyarıyor.

Ancak bu tür takip teknolojilerinin kötüye kullanımına dair son örnek ABD'den geldi. Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirildi ve gizlice takip edildi.





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Genç kadın, öncelikle iPhone’unda AirTag bağlantısını içeren bir bildirim aldı. Bir AirTag’e sahip olmadığı için gelen bildirimden şüphelenen kadın, arabasında cihazı aramaya başladı.

Çok geçmeden arabasının bagajına bantlanmış AirTag cihazıyla karşılan kadın, polise başvurdu. Olayın sorumlularının araştırılması için dava açıldı, ancak şimdilik herhangi bir gelişme yok.

Yaşanan bu son olay, birçok marka tarafından kayıp eşyaları bulmak için kullanıma sunulan takip cihazlarının kötüye kullanım şeklini bir kez daha gösteriyor.

Her ne kadar şirketler, güncelleme ile güvenlik sağlasa da AirTag gibi küçük cihazlarla istenilen kişi harita üzerinden takip edilebilir oluyor.