Apple AirTag Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple'ın, kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yarayan AirTag cihazı, tekli ve dörtlü paket seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Apple'ın 20 Nisan'da düzenlediği "Spring Loaded" etkinliğinde tanıtılan eşya takip cihazı AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor ve kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yarıyor.

AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılabiliyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyarıyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Eşyalarınızı, iOS üzerinden hassas konumlama ile belirli bir mesafeye kadar takip etme olanağı tanıyan Apple AirTag aksesuarı, Türkiye'de satışa çıktı.

Apple Store üzerinde satışa başlayan Apple AirTag'in tekli fiyatı 299TL ve dörtlü paketi ise 999TL olarak belirlenmiş durumda. Yurt dışında ise tekli AirTag 29 dolara, dörtlü paket ise 99 dolara satılıyor.

AirTag; yerleşik bir hoparlör, ivmeölçer, Bluetooth LE ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen bir pil içeriyor.

Apple ayrıca, AirTag bataryasının bir yıla kadar ömrü olduğunu ve NFC özelliğini de desteklediğini söylüyor.

Topluluk özelliği sayesinde AirTag'inizi kaybettiğinizde veya kapsama alanı dışına çıktığınızda, cihaz yakındaki herhangi bir iPhone üzerinden size yine konumunu gönderebiliyor.