Apple AirTag, yine gizli takip için kullanıldı

Apple AirTag, yine gizli takip için kullanıldı

Apple’ın takip aracı AirTag, alınan yeni önlemlere rağmen kötü amaçlı kişiler tarafından soygun ve kadınları takip amacıyla daha çok kullanılmaya başlandı.

Apple'ın, 20 Nisan'da tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

Takip amaçlı kullanılıyor

Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz haftalarda, ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader ise Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini duyurmuş ve böyle bir ürün çıkardığı için Apple'a sitem etmişti.

Yeni bir takip vakası daha

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan bir aile, Disney World’de geçirdikleri tatil boyunca birinin onları izlemek için Apple AirTag kullandığını öne sürerken, hayatlarının en kötü tatilini yaşadıklarını iddia etti.

Jennifer Gaston, bir AirTag cihazının sahibinin onları takip ettiğini bildiren bir bildirim aldıklarını ve tatillerinin kabus gibi geçtiğini söyledi.

Kötüye kullanımı artıyor

Apple’ın takip rozeti AirTag, tüm önlemlere rağmen kötü amaçlar için kullanılmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan verilere göre, hırsızlar tarafından satın alınan AirTag’ler, birkaç ay öncesine göre araba takibi için daha fazla kullanılıyor ve böylece konum takibi yapan hırsızlar otomobili kolaylıkla çalabiliyor.