Petrol
106.53
-0.57%
Euro
15.69
0.21%
Dolar
14.87
0.15%
Altın
901.73
-0.44%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
591.435
2.09%
BTXN Coin
17.42
-3.22%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Apple AirTag, yine gizli takip için kullanıldı

    Apple’ın takip aracı AirTag, alınan yeni önlemlere rağmen kötü amaçlı kişiler tarafından soygun ve kadınları takip amacıyla daha çok kullanılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple AirTag, yine gizli takip için kullanıldı

    Apple'ın, 20 Nisan'da tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

    Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

    Takip amaçlı kullanılıyor

    Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz haftalarda, ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

    ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader ise Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini duyurmuş ve böyle bir ürün çıkardığı için Apple'a sitem etmişti.

    airtag

    Yeni bir takip vakası daha

    ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan bir aile, Disney World’de geçirdikleri tatil boyunca birinin onları izlemek için Apple AirTag kullandığını öne sürerken, hayatlarının en kötü tatilini yaşadıklarını iddia etti.

    Jennifer Gaston, bir AirTag cihazının sahibinin onları takip ettiğini bildiren bir bildirim aldıklarını ve tatillerinin kabus gibi geçtiğini söyledi.

    Kötüye kullanımı artıyor

    Apple’ın takip rozeti AirTag, tüm önlemlere rağmen kötü amaçlar için kullanılmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan verilere göre, hırsızlar tarafından satın alınan AirTag’ler, birkaç ay öncesine göre araba takibi için daha fazla kullanılıyor ve böylece konum takibi yapan hırsızlar otomobili kolaylıkla çalabiliyor.

    airtag


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri
    Gündem

    Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaretleri

    Görüş Bildir