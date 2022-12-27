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    Apple, akıllı telefon pazarında en çok gelir elde eden marka oldu

    Yılın üçüncü çeyreğinde Apple’ın akıllı telefon gelirleri, toplam pazarın yüzde 42'sini oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 15:03
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    Apple, akıllı telefon pazarında en çok gelir elde eden marka oldu

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Apple, krizden etkilenmiyor

    Yıllardır akıllı telefonlarını belirli bir maliyet üzerinde tutan ve giriş seviyesine inmeyen Apple, akıllı telefon pazarını domine ediyor.

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre, iPhone satışlarından elde edilen gelir pazarın yüzde 42’sine denk geliyor.

    Apple’ın üçüncü çeyrekte 40 milyar dolarlık iPhone satışı yaptığı da gelen bilgiler arasında.

    apple

    Samsung ikinci sırada

    Samsung'un akıllı telefon satışları düşse de katlanabilir telefonlara olan ilginin artması, şirketi ayakta tutmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket, pazardan yüzde 18.5 gelir payı alarak Apple'ı uzaktan takip ediyor.


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