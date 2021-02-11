Apple, akıllı telefon satışında Samsung'u geride bıraktı

2020'nin son çeyreğinde 90.1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Apple, dünyanın en fazla akıllı telefon satan şirketi oldu.

Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerine göre, geçen yılın ekim-aralık döneminde küresel pazarda 385.9 milyon adet akıllı telefon satışı yapıldı.

Söz konusu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 16 milyon adet daha fazla akıllı telefon satılırken; LG, Vivo, Nokia ve Blackberry gibi şirketler, en fazla akıllı telefon satan şirketler sıralamasında oldukça geride kaldı.

APPLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

2020'nin son çeyreğinde 90.1 milyon akıllı telefon satmayı başaran Apple, dünyanın en fazla akıllı telefon satıcısı sıralamasında Samsung'u geçti.

Apple, son çeyrekte satışlarını yüzde 22 artırırken, pazar payı da yüzde 23,4 oldu.

SAMSUNG İKİNCİ SIRADA

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ekim-kasım döneminde satışlarını yüzde 6,2 artırdı ve 73.9 milyon adet satış yaparak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı oldu. Samsung’un pazar payı ise yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti.

ÇİNLİLER ÖN PLANDA

En çok satış yapan akıllı telefon markaları arasında Çinli üreticiler ön plana çıktı. En çok satış yapan ilk 5 marka arasında, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin yanı sıra, Çinli Xiaomi ve Oppo markaları da bulunuyor.

Xiaomi'nin son çeyrekte satışlarını yüzde 32 artırması dikkati çekti. Şirket 43.3 milyon adet satış yaparak üçüncü sırada yer aldı ve payı da yüzde 11,2 oldu.

Oppo ise söz konusu dönemde 33.8 milyon telefon satarken, yüzde 8,8 pazar payı ile dördüncü oldu.

HUAWEI KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Huawei, 32.3 milyon adet akıllı telefon satarak beşinci sırada yer aldı. Şirketin satışları 2020’nin son çeyreğinde 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 42,4 azalırken, pazar payı yüzde 15,2’den yüzde 8,4’e geriledi.

LG, Vivo, Nokia ve Blackberry gibi diğer akıllı telefon markalarının satışları ise 112.4 milyon adet olarak hesaplanırken, pazar payları yüzde 29,1 olarak kayıtlara geçti.