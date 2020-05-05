Apple, aldığı önlemlerle mağazalarını açıyor

Apple, aldığı güvenlik önlemleri sayesinde Avrupa'daki ilk mağazasını yeniden açmaya karar verdi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok teknoloji şirketi, çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri olan Apple, Çin genelindeki bütün mağazalarını kapatmış ve bir süre sonra yeniden açmıştı.

Koronavirüs salgını Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirirken, bu sefer de Avrupa ülkelerinin tehdit altında olması ve ölüm oranlarının artması, Apple'ı harekete geçirmişti.

Şirket, 15 Mart'tan itibaren dünya genelindeki bütün mağazalarının nisan sonuna kadar kapalı kalacağını açıklamıştı.

İLK MAĞAZALAR AÇILIYOR

Nisan ayının sona ermesinin ardından harekete geçen Apple, teker teker mağazalarını açmaya başlayacak. Tim Cook, geçen hafta verdiği bir röportajda, Avusturya ve Avustralya’daki mağazaların birkaç hafta içinde açılacağını belirtmişti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Apple Store, bugün itibarıyla (5 Mayıs) yeniden açıldı. Daha önce Güney Kore'deki bir mağazasını açan Apple, böylelikle Çin dışındaki ikinci mağazasını açmış oldu. Avusturya'da yeniden açılan Apple Store, aynı zamanda Avrupa'da yeniden açılan ilk Apple mağazası oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Mart ayı boyunca Avusturya'da koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesi, Apple'ın böyle bir karar almasını sağladı. Ancak şirket, yine de mağazayı açtıktan sonra çeşitli önlemler alacak.

Dezenfekte işlemlerini hızladıran Apple, mağazalara girme isteyenlerin sıcaklığını ölçecek. Ayrıca gelen müşteri sayısını da sınırlandıran şirket, sosyal mesafeye de dikkat edecek.