Apple: Android telefonlar dev bir izleme cihazı Apple, düzenlediği bir şirket için sunumda Android'in "devasa bir izleme cihazı" olduğunu söyledi ve yıllar boyunca devam eden tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok kullanılan iki mobil işletim sistemi Android ve iOS, yıllardır büyük bir tartışmaya konu oluyor.

Android'in sahibi Google ve iOS'un sahibi Apple, sürekli birbirlerine gönderme yaparak, kendi işletim sistemlerinin daha güvenli olduğunu iddia ediyor.

"Android devasa bir izleme cihazı"

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından devam eden Google rekabet davasında açıklanan belgelere göre Apple, Google'ı gizlilik politikaları nedeniyle eleştirdi ve Android'i "devasa bir izleme cihazı" olarak nitelendirdi.

Google'ı gizlilik ve güvenlik konusunda eleştiren Apple, buna karşılık kendi politikalarının Google'ınkinden daha iyi olduğunu savunuyor.

Apple'a göre şirket, verileri yalnızca kullanıcı deneyimini yükselttiğinde birleştiriyor. Google ise herhangi bir neden olmadan hizmetlerinden topladığı kullanıcı verilerini birleştiriyor.

Apple'a göre, Google Sesli Arama verilerinin Google hesabına bağlı olması toplanan verilerin birleştirildiğinin bir kanıtı. Öte yandan Siri’nin ise dijital asistana bağlı olduğu belirtiliyor.

Apple, iOS 14.5 ile birlikte reklam ve benzeri amaçlarla izleme için bir gizlilik özelliği getirdi ve uygulamaların kullanıcı verilerini toplamasının önüne geçildi. Ancak yine de her iki işletim sistemi de kullanıcı verilerini toplamaya devam ediyor.

Peki siz hangi işletim sisteminin daha çok veri topladığını düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.