Apple, App Store fiyatlarına KDV zammını yansıtacak Apple, Türkiye'de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkması nedeniyle App Store fiyatlarına zam yapacak.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkması nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine zam yapmıştı.

Yapılan zamla birlikte, en ucuz iPhone 14 fiyatı 48 bin 304 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 87 bin 457 TL oldu.

App Store fiyatları da artacak

Apple, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırmayı 25 Temmuz tarihinde güncelleyecek ve KDV oranını yüzde 20'ye çıkaracak.

Söz konusu fiyat artışlarının, otomatik yenilenen abonelikleri kapsamayacağı belirtildi.

iPhone fiyatları nasıl değişmişti

Geçtiğimiz günlerde yapılan zamdan ve KDV oranının artmasının ardından, iPhone fiyatlarının nasıl değiştiğini hatırlayalım:

iPhone 14 128 GB - 42.499 TL > 47.499 TL > 48.304 TL

iPhone 14 Plus 128 GB - 46.999 TL > 52.499 TL > 53.389 TL

iPhone 14 Pro 128 GB - 54.999 TL > 61.499 TL > 62.541 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB - 58.999 TL > 65.999 TL > 67.118 TL

iPhone 13 Mini 128 GB - 31.999 TL > 35.999 TL > 36.609 TL

iPhone 13 128 GB - 35.999 TL > 39.999 TL > 40.677 TL

iPhone 12 64 GB - 31.999 TL > 35.999 TL > 36.609 TL

iPhone SE 2022 64 - GB 21.699 TL > 24.999 TL > 24.914 TL