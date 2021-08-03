Apple, aşı karşıtı uygulamayı mağazadan kaldırdı

Aşı karşıtları için flört ve arkadaşlık ağı olarak ortaya çıkan Unjected isimli uygulama, Apple tarafından mağazadan silindi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, buna karşı olan bir kesim de var.

Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenerek aşı karşıtı yalan haber yaymaya çalışanlar, teknoloji şirketleri tarafından engelleniyor.

Aşı karşıtı insanların iş, arkadaşlık veya aşk için bir araya gelmesini sağlayan Unjected isimli uygulama, Apple tarafından App Store’dan kaldırıldı.

KURALLARI İHLAL EDİYOR

Şirket, uygulamanın koronavirüs politikalarını ihlal ettiğini ve kendi içinde Apple yönergelerine aykırı olan App Store inceleme sürecini atlatmaya çalıştığını söyledi.





GOOGLE HENÜZ KALDIRMADI

Aşıların deneysel mRNA gen değiştiricileri ve nano teknoloji mikroçipleri olduğunu belirten kullanıcılar tarafından yanlış iddiaların yayılması nedeniyle Google, temmuz ayında uygulama geliştiricilerini uyarmıştı. Ancak söz konusu uygulama, şu anda Google Play mağazasından kaldırılmadı.

Tinder gibi uygulamalara benzer şekilde çalışan Unjected, insanların arkadaş bulmasına, profil oluşturmasına, eşleşmesine ve başkalarıyla sohbet etmesine olanak tanıyor.