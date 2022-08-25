Apple, asıl büyük yenilikleri iPhone 15'e saklıyor

Gelen bilgilere göre Apple, 3nm işlemci ve USB-C gibi yenilikleri iPhone 15 serisinde karşımıza çıkaracak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Asıl yenilikler iPhone 15'te

Tedarik zincirinden gelen haberlere göre Apple'ın iş ortağı TSMC, yıl sonundan önce 3nm çip üretimine başlayacak. Bu nedenle iPhone 14'te yine 5nm mimaride üretilen işlemci kullanılacak. iPhone 12'den bu yana Apple telefonlarında 5nm çipler kullanıyor.

İşlemcilerde nm değerinin düşmesi, aynı fiziksel alanda daha az güç tüketimi ve daha iyi pil ömrü ile daha yüksek performans seviyesi anlamına geliyor. Ancak muhtemelen 3nm işlemciler, iPhone 15'te karşımıza çıkacak.

3nm'ye geçiş ve buna bağlı performans artışının yanı sıra, iPhone 15 Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla da gelebilir.

Daha önce USB-C şarj girişinin iPhone 14 serisinde kullanılacağı iddia edilse de bunu doğrulayacak herhangi bir gelişme yok.

Bu nedenle iPhone 14 serisi, büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone modeli olacak.