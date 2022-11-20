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    Apple, Avrupa akıllı telefon pazarında ikinciliği kaptırdı

    Avrupa'ya üçümcü çeyrekte yapılan akıllı telefon sevkiyatları azalırken, Apple ikincilikten üçüncülüğe geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 13:13
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    Apple, Avrupa akıllı telefon pazarında ikinciliği kaptırdı

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları ve dünya genelindeki yüksek enflasyon nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

    Avrupa'da satışlar azaldı

    Avrupa akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında küçülürken, pazar analistleri ekonomik zorluklar nedeniyle sevkiyatların 40 milyon adedin biraz üzerinde olduğunu söylüyor.

    Apple, Avrupa akıllı telefon pazarında ikinciliği kaptırdı #1

    Pazarın lideri Samsung

    Samsung'un Avrupa'daki akıllı telefon pazar payı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 33'e geriledi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düştü.

    Öte yansan Güney Koreli marka, ikinci çeyrekte 12,1 milyon adet olan akıllı telefon sevkiyatını, üçüncü çeyrekte 13,5 milyon adede çıkarmayı başardı, ancak bir yıl önce kaydettiği 16,9 milyon sevkiyatın gerisinde kaldı.

    Apple ikincilik koltuğunu kaptırdı

    2022'nin üçüncü çeyreğinde Apple'ın sevkiyatları yüzde 12 oranında düşerken, Xiaomi'nin sevkiyatları yüzde 4 oranında arttı. Böylelikle Xiaomi, Apple'ı geçerek ikinci sırada yer aldı.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Apple ve Samsung Rusya pazarından çekilmişti. Bu sayede Xiaomi ve Realme, Rusya pazarında satışlarını artırdı.

    Apple, Avrupa akıllı telefon pazarında ikinciliği kaptırdı #2


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