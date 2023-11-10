Apple ayrımcılık yaptığı için 25 milyon dolar ödeyecek Apple, 2018 ve 2019'da yaptığı işe alımlarda "ayrımcı" politikalar izlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ABD Adalet Bakanlığı ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

AA

ABD'li teknoloji devi Apple, 2018 ve 2019'da yaptığı işe alımlarda "ayrımcı" politikalar izlediği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ile 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı anlaşma metninde, Apple'ın 2018 ve 2019'da işe alımlarda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na aykırılıklar yapıldığının tespit edildiği ve 2019'da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ABD vatandaşlarına öncelik veriyor

Açıklamada, Apple'ın bazı durumlarda ABD'de oturumu olmayan kişilerin yerine ABD vatandaşlarını tercih ettiği, bazı durumlarda da ABD'li olmayanlara yönelik ayrımcılık yaptığı kaydedildi.

Soruşturma sonucunda Apple ve Adalet Bakanlığının 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Öte yandan Apple, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Apple'ın kasıtlı olarak ayrımcı bir politika izlemediği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Biz, kasıtsız olarak Adalet Bakanlığının standartlarına uymadığımızı fark ettiğimizde 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettik.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)