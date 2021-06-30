Apple, büyük ekranlı iPad Pro fikrine sıcak bakıyor

Apple, iPad Pro serisine daha büyük ekranlar geliştirme fikrine sıcak bakıyor. Bu nedenle, gelecekte 16 inç ekranlı iPad Pro modelleri karşımıza çıkabilir.

Yıllar içinde değişime uğrayan tablet pazarı, ilk başlarda 7 inçlik ekranlara kıyasla artık daha büyük ekran panelleri kullanıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, artık kendi ürettiği M1 yonga setinden güç alan yeni iPad Pro serisinde, 12.9 inçlik mini LED ekranlı ve 11 inçlik iki model yer alıyor.

EKRANLAR BÜYÜYECEK

Kaynaklar, şu anda devam eden tedarik sıkıntılarının giderilmesi ile birlikte, Apple’ın daha büyük ekranlı iPad Pro modelleri için düğmeye basacağı iddia ediliyor.

iPad Pro ile tablet pazarında farklı bir yer oluşturmak isteyen şirket, gelecekte 14 veya 16 inçlik yeni modelleri satışa sunabilir. Bu da tabletleri bir laptop kadar büyük yapacak.





Apple, gelecekte prototipler üzerinde yapacağı incelemeler ve testler sonucunda, hangi ekran boyutunun pazara en uygun olduğuna karar verecek.

Bu nedenle, 14 veya 16 inçlik yeni iPad Pro modellerinin kesin olarak satışa çıkacağı söylenemez.

MACBOOK SATIŞLARI ETKİLENEBİLİR

Diğer taraftan, 16 inç iPad Pro'nun satışa çıkması MacBook satışlarını da etkileyebilir. Çünkü böyle bir tablet satışa çıkarsa, en büyük MacBook modeli bile iPad Pro’dan büyük olamayacak.

Son olarak Apple'ın, şu anda sadece tedarik sorunlarını çözmeye odaklandığını hatırlatalım.